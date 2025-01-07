Страны Евросоюза закупают у России рекордные объемы сверхохлажденного топлива, несмотря на призывы о запрете поставок российского газа. Об этом сообщило RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уточняется, что количество газа превысило те значения, которые Россия продавала через Украину до 1 января. В 2024 году РФ экспортировала европейским странам около 30 млрд кубометров газа, причем более половины объемов шло через Украину.

«Ситуация подчеркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась в качестве ключевого поставщика сырьевых товаров на континент», - отмечает агентство.

Напомним, что договор о транзите российского голубого топлива был заключен с официальным Киевом в 2019 году, срок действия документа истек 31 декабря. Украина отказалась продлевать соглашение о транзите газа.

Путин же отметил, что нового контракта на транзит газа уже не будет.

Словакия, например, требовала от Киева изменить решение. Но Владимир Зеленский отверг возможность транзита через Украину даже при условии покупки газа третьими странами. Поэтому Фицо угрожал Зеленскому серьезным конфликтом из-за газового вопроса и критиковал его за нежелание к перемирию.