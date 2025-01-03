Политолог рассказал, как Словакия ответит Киеву за остановку транзита газа

Помимо прекращения поставок электроэнергии на Украину, Словакия будет препятствовать какой-либо помощи Киеву, если этот вопрос снова поднимут в Европейском союзе. Такое мнение высказал в беседе со «Звездой» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Если на уровне Евросоюза в дальнейшем будут рассматриваться какие-либо дополнительные пакеты помощи (Украине - Прим.ред.), мы прекрасно понимаем, что в ЕС основные решения принимаются исключительно консенсусом, то Словакия может занять даже более принципиальную позицию, чем та же Венгрия», - объяснил эксперт.

Он также провел аналогию с тем, как действовала Турция по вопросу вступления Швеции в НАТО. По словам политолога, в нынешней ситуации Словакия может стать некой «Турцией для Украины».

Если такая ситуация произойдет, то Европейский союз может ограничить право Словакии на голосовании.

Ранее Роберт Фицо назвал прекращение транзита российского газа «диверсией Зеленского» и заявил, что в Словакии обсудят ответные меры против Украины.