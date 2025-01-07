В Госдуме рассказали, как изменится работа вузов с сентября 2026 года

Переход российского высшего образования на обновленную систему качественно повлияет на подготовку студентов. Несколько вузов уже осваивают ее в пилотном порядке, рассказал «Звезде» первый заместитель председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«У нас есть три уровня: бакалавриат, специалитет и магистратура. Ну, есть еще аспирантура. Теперь мы переходим на три новых уровня: первый - высшее образование, потом специализированное, оно же магистратура, ну и следующий уровень - аспирантура. Это давно обсуждаются и шесть вузов уже тестируют новую модель. Выпускаются ребята, поступают новые абитуриенты. Мы видим, что это эффективно», - рассказал Мажуга.

Любое нововведение, по его мнению, должно быть направлено на повышение качества образования и подготовки будущих специалистов. Сегодня для этого есть все необходимое, подчеркнул Мажуга.

«Несомненно, это позитивно скажется на качестве образования. Ну а тем, кто сейчас учится на программах бакалавриата и специалитета не стоит волноваться. Все будет приравнено, не будет недоученных студентов, все будет соответствовать тем или иным уровням», - пообещал первый заместитель председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию.

Напомним, с 1 сентября 2026-го года все российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования. К этому времени Минобрнауки РФ должно подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.