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В Госдуме рассказали, как изменится работа вузов с сентября 2026 года

Ранее поступившие в университеты студенты смогут завершить учебу по выбранным программам, несмотря на переход высшего образования на новую систему.
Ян Брацкий 2025-01-07 12:02:16
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Переход российского высшего образования на обновленную систему качественно повлияет на подготовку студентов. Несколько вузов уже осваивают ее в пилотном порядке, рассказал «Звезде» первый заместитель председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«У нас есть три уровня: бакалавриат, специалитет и магистратура. Ну, есть еще аспирантура. Теперь мы переходим на три новых уровня: первый - высшее образование, потом специализированное, оно же магистратура, ну и следующий уровень - аспирантура. Это давно обсуждаются и шесть вузов уже тестируют новую модель. Выпускаются ребята, поступают новые абитуриенты. Мы видим, что это эффективно», - рассказал Мажуга.

Любое нововведение, по его мнению, должно быть направлено на повышение качества образования и подготовки будущих специалистов. Сегодня для этого есть все необходимое, подчеркнул Мажуга.

«Несомненно, это позитивно скажется на качестве образования. Ну а тем, кто сейчас учится на программах бакалавриата и специалитета не стоит волноваться. Все будет приравнено, не будет недоученных студентов, все будет соответствовать тем или иным уровням», - пообещал первый заместитель председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию.

Напомним, с 1 сентября 2026-го года все российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования. К этому времени Минобрнауки РФ должно подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.

#Госдума РФ #наш эксклюзив #вуз #Минобрнауки РФ #высшее образование
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