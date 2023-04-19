Глава Минобрнауки сообщил, что в новой системе высшего образования будет три ступени

Предусмотрено базовое высшее образование со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированное и аспирантура.

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В новой системе высшего образования будет три ступени. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из представленной им презентации следует, что предусмотрено базовое высшее образование со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантура.

С докладом министр выступил на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что базовый уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку для тех, кто закончил первую ступень.

А аспирантура будет направлена на подготовку научных кадров. Поступить на нее смогут, кто отучился на специалитете или получил специализированное высшее образование.

Напомним, что в ходе последнего послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в вузах, которые в зависимости от обстоятельства и нужд могут составить от четырех до шести лет. Президент отметил, что в образовании необходим синтез всего лучшего из советского опыта и современности.

При этом дипломы выпускников со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко. Он отметил, что речь идет о всех дипломах, полученных до настоящего времени.

Андрей Фурсенко напомнил, что во времена Советского Союза выпускники вузов считались дипломированными специалистами. На данный момент планируется переход на похожую систему.