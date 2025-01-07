Минобрнауки: вузы перейдут на новую систему с 1 сентября 2026 года

Переход российских вузов на новую систему высшего образования начнется 1 сентября 2026 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки. К этому моменту ведомство подготовит и утвердит правовые акты.

При этом сообщается, что студенты, которые поступали по нынешней системе, смогут завершить обучение без перехода.

Напомним, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования. Также он анонсировал увеличение числа бюджетных мест в некоторых вузах.