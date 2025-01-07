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В Белом доме назвали эффективным процесс передачи власти Трампу

Ранее Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в затруднении «всеми возможными» способами процесса передачи власти.
Елизавета Кондрикова 2025-01-07 01:11:27
© Фото: Valerie Plesch, dpa Globallookpress

В Белом доме заявили, что передача власти новой администрации избранного президента США Дональда Трампа идет эффективно, тем самым опровергая недавние заявления о «затруднении» этого процесса.

«Президент Джо Байден верит в демократию, в наши институты, в мирную передачу власти. Нам он поручил эффективную передачу дел приходящей администрации», - приводит агентство РИА Новости заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот «делает все возможное», чтобы усложнить переход власти. Он пообещал отменить после вступления в должность все «нелепые указы» администрации Байдена.

Напомним, инаугурация республиканца состоится 20 января. Ранее Трамп разослал приглашения на церемонию некоторым мировым лидерам, среди них - председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден #инаугурация Трампа
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