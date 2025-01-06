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Трамп обвинил Байдена в затруднении процесса перехода власти

Республиканец пообещал, что скоро указы администрации Байдена будут отменены, и США снова станут «нацией здорового смысла и силы».
Елизавета Кондрикова 2025-01-06 23:24:32
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPConsolidated News Photos Globallookpress

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп обвинил действующего президента страны Джо Байдена в намеренном осложнении процесса перехода власти. Политик пообещал, что скоро законы прежней администрации будут отменены.

«Байден делает все возможное, чтобы усложнить переход, включая невиданные ранее судебные разбирательства и дорогостоящие, нелепые указы», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В заключение он добавил, что скоро США снова станут «нацией здорового смысла и силы».

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января, в результате он станет 45-м и 47-м президентом США. Сегодня Конгресс официально подтвердил победу республиканца на президентских выборах, которые состоялись в стране 5 ноября.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Джо Байден #переход власти
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