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Рождественское богослужение в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

Начало в 00:00.
2025-01-06 23:40:00
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ночь с 6 на 7 января 2024 г. пройдет Рождественское богослужение в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия. Божественную Литургию возглавит епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Также в рождественские дни на Соборной площади храма продолжится Зимний фестиваль. Перед храмом открыт каток площадью 3,6 тыс. квадратных метров и самый длинный тюнинговый спуск –длиной около 60 метров.

Собор был освящен 14 июня 2020 года – в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и открылся для прихожан 22 июня. Он является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний – в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма является самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике.

Опоясывает храм мультимедийный музей «Дорога памяти», где собрана информация обо всех участниках ВОВ. Размеры храма отсылают к важным числам, связанным с историей ВОВ. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы – 75 метров, высота малого купола – 14,18 метров. Также по числу дней и ночей войны – 1 418 метров – составляет протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти».

#Главный храм ВС РФ #Прямая трансляция #рождество христово #праздни
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