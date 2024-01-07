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Путин посетил рождественское богослужение в своей резиденции в Ново-Огарево

В прошлом году Путин праздновал Рождество в Благовещенском соборе в Московском Кремле.
Анастасия Бобылева 2024-01-07 01:51:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин посетил рождественское богослужение в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево. «Звезда» опубликовала кадры со службы.

На видео Путин слушает богослужение в честь праздника. Литургию совершил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. В прошлом году российский лидер встретил Рождество Христово в Благовещенском соборе в Московском Кремле, а годом ранее также посетил церковь в Ново-Огарево.

Ранее Владимир Путин встретился с семьями погибших в зоне СВО российских военнослужащих. В ходе общения с ними он заявил, что государство всегда будет с ними рядом, а эта встреча станет сигналом для чиновников, чтобы они оказали родственникам погибших героев поддержку и помощь.

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