Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем

Правительство Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Парагваем, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Причиной стали заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья, который не признал победу на выборах Николаса Мадуро, уточняет ведомство.

По версии Парагвая, президентские выборы выиграл экс-кандидат Эдмундо Гонсалес.

«Президент Парагвая Сантьяго Пенья, игнорируя международное право и принцип невмешательства, скатывается к неудачной практике из числа политических фантазий канувшей Группы Лимы», - говорится в сообщении главы МИД Венесуэлы.

Страна приступает к немедленному выводу своего дипломатического персонала из Республики Парагвай.

Каракас обвинил правительство Парагвая в подчинении своей внешней политики интересах иностранных держав, которые продвигают программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов.

Напомним, выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. На следующий день по стране прокатилась волна беспорядков и уличных демонстраций. Власти США и Евросоюза поспешили призвать Николаса Мадуро покинуть президентский пост. В Брюсселе также усомнились в правдивости результатов голосования. Президент Мадуро счел это попыткой госпереворота.

Бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалес сбежал из страны и получил убежище в Испании. Все это произошло на фоне выдачи ордера на арест Гонсалеса, который обвиняется в ряде преступлений, в частности, это подстрекательство к мятежу и ложное объявлении победителей президентских выборов.