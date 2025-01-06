МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем

Президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил, что не признает победу на выборах Николаса Мадуро.
Ирина Егорова 2025-01-06 23:33:33
© Фото: Elyxandro CegarraZUMAPRESS.com, Global Look Press

Правительство Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Парагваем, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Причиной стали заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья, который не признал победу на выборах Николаса Мадуро, уточняет ведомство.

По версии Парагвая, президентские выборы выиграл экс-кандидат Эдмундо Гонсалес.

«Президент Парагвая Сантьяго Пенья, игнорируя международное право и принцип невмешательства, скатывается к неудачной практике из числа политических фантазий канувшей Группы Лимы», - говорится в сообщении главы МИД Венесуэлы. 

Страна приступает к немедленному выводу своего дипломатического персонала из Республики Парагвай.

Каракас обвинил правительство Парагвая в подчинении своей внешней политики интересах иностранных держав, которые продвигают программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов.

Напомним, выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. На следующий день по стране прокатилась волна беспорядков и уличных демонстраций. Власти США и Евросоюза поспешили призвать Николаса Мадуро покинуть президентский пост. В Брюсселе также усомнились в правдивости результатов голосования. Президент Мадуро счел это попыткой госпереворота.

Бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалес сбежал из страны и получил убежище в Испании. Все это произошло на фоне выдачи ордера на арест Гонсалеса, который обвиняется в ряде преступлений, в частности, это подстрекательство к мятежу и ложное объявлении победителей президентских выборов.

#венесуэла #Президент #Разрыв #Парагвай #дипломатические отношения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 