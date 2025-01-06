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Hurriyet: новые власти Сирии поставили РПК условие сложить оружие

Боевики якобы заявили, что они согласны, если им выделят дивизию или армейский корпус в создаваемой сирийской армии.
Владимир Рубанов 2025-01-06 20:06:17
© Фото: Sana Keystone Press Agency, Global Look Press

Новые власти в Сирии заявили боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере страны, что те должны сдать оружие. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Такое требование было выдвинуто на встрече правительства Сирии с представителями РПК, утверждает издание.

Боевики РПК якобы заявили, что они согласны, если им выделят дивизию или армейский корпус в создаваемой сирийской армии, а также разделят поровну нефтяные месторождения на севере страны, контролируемые вместе с США.

Представители новой администрации не пошли на эти условия и поставили условие РПК и курдских «Сил народной самообороны» сразу сложить оружие, говорится в статье.

ВВС Турции проводят военные операции против боевиков Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. В Анкаре считают РПК террористической организацией и связывают с ней теракты в Турции.

#сирия #курды #Турция
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