Hurriyet: новые власти Сирии поставили РПК условие сложить оружие

Новые власти в Сирии заявили боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере страны, что те должны сдать оружие. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Такое требование было выдвинуто на встрече правительства Сирии с представителями РПК, утверждает издание.

Боевики РПК якобы заявили, что они согласны, если им выделят дивизию или армейский корпус в создаваемой сирийской армии, а также разделят поровну нефтяные месторождения на севере страны, контролируемые вместе с США.

Представители новой администрации не пошли на эти условия и поставили условие РПК и курдских «Сил народной самообороны» сразу сложить оружие, говорится в статье.

ВВС Турции проводят военные операции против боевиков Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. В Анкаре считают РПК террористической организацией и связывают с ней теракты в Турции.