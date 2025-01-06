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Эрдоган заявил, что Турция не допустит расчленения Сирии

Ранее СМИ писали, что Турция готова сбивать израильские самолеты в случае атак на Дамаск.
Карина Тазетдинова 2025-01-06 19:52:07
© Фото: Li Rui, XinHua, Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не допустит расчленения Сирии. Кроме того, он отметил, что в случае необходимости Анкара примет меры.

«Мы не позволим расчленить Сирию, нарушить ее унитарное устройство. Мы быстро примем необходимые меры, если увидим риск в этом отношении», — сказал он в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.

Ранее издание Yeni Şafak сообщило, что Турция будет сбивать самолеты израильской армии, если те будут поддерживать с воздуха позиции курдских подразделений в Сирии.

Анкара продолжает активно поддерживать Дамаск после смены власти. Ранее их посольство возобновило работу после 12-летнего перерыва.

#сирия #Эрдоган #Турция #Анкара #Дамаск
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