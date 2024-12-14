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Yeni Safak: Турция готова уничтожать израильские самолеты в Сирии

Соответствующие указания уже отданы Генеральному штабу ВС Турции.
Елизавета Кондрикова 2024-12-14 07:05:00
© Фото: Depo Photos, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Турция пообещала сбивать самолеты израильской армии (ЦАХАЛ), если те будут поддерживать с воздуха позиции курдских подразделений в Сирии, пишет издание Yeni Şafak со ссылкой на турецких высокопоставленных представителей.

«В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции», - говорится в сообщении издания в Telegram.

 В Анкаре курдские подразделения считаются террористическими. Подобное заявление в отношении ЦАХАЛ появилось на фоне обращения курдских организаций к Тель-Авиву за помощью, уточняет издание.

Напомним, Армия обороны Израиля регулярно наносит удары по объектам Сирийской арабской армии после ухода бывшего президента Сирии Башара Асада с поста главы государства. В том числе наносятся удары по средствам ПВО. В Тель-Авиве заявили, что уничтожение сирийского ПВО позволит атаковать ядерные объекты Ирана.

Ранее президент Турции Редщжеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать Дамаску любую необходимую поддержку.

#авиация #сирия #Израиль #Турция #ЦАХАЛ #курдские подразделения
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