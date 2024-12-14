Посольство Турции в Сирии возобновит работу после 12-летнего перерыва. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ожидается, что свою работу дипломаты начнут уже 14 декабря.

«Буквально сегодня наша команда дипломатов отправилась в Дамаск. В субботу, вероятно, начнется работа посольства», - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.

Напомним, Турция закрыла свое посольство в Дамаске в марте 2012 года из-за угрозы безопасности. Также официальная Анкара призвала своих граждан покинуть Сирию.

Аналогичное решение тогда приняли власти многих государств, среди которых США, Великобритания, Италия, Франция и другие.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции с участием послов заявил, что страна готова оказать Сирии и ее гражданам любую необходимую помощь и поддержку.