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Канада изучает возможность введения ответных пошлин из-за угроз Трампа

Тарифы могут сильно повлиять на экономику, потому что больше 77% всех местных товаров отправляется в США.
Владимир Рубанов 2024-11-28 05:02:30
© Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Global Look Press

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд призвала к «командному духу» Канады из-за угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из этой страны.

Фриланд добавила, что федеральное правительство и главы всех регионов договорились координировать свои усилия, чтобы противостоять этой угрозе.

27 ноября премьер-министр Джастин Трюдо собрал правительство, чтобы обсудить, как ответить на угрозы Трампа. Пошлины могут сильно повлиять на экономику Канады, потому что больше 77% всех местных товаров отправляется в США.

Канада изучает возможность введения ответных пошлин на некоторые товары из США, сообщил AP высокопоставленный чиновник. По его словам, это решение пока не принято.

Ранее Трамп пригрозил, что введет дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая и 25%-е на все товары из Мексики и Канады.

#сша #Дональд Трамп #Канада #Джастин Трюдо #торговые войны #пошлины #Тарифы #Христя Фриланд
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