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Командир роты рассказал, как выбивали ВСУ из зданий в Курахово

Наши штурмовики подорвали лестничную клетку до третьего этажа и заблокировали боевиков в пятиэтажке.
2025-01-06 18:52:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские штурмовики со всех сторон заблокировали группу ВСУ в пятиэтажном здании в Курахово, рассказал командир роты с позывным Гуря.

Но до этого они прошли через уже зачищенное здание ПТУ в детский сад, где располагался пункт управления ВСУ.

«После этого группы штурмовиков заходили в пятиэтажки, где в подвалах было очень много мирных жителей, включая детей и стариков», - рассказал он.

Боевики практически не вступали в бой и отходили на край зданий. Противник не подозревал, что его уже со всех сторон взяли под огневой контроль.

В конце концов штурмовики подорвали из подвала лестничную клетку до третьего этажа. Путь для выхода ВСУ из здания был закрыт. После этого по противнику открыли огонь из БМП и огнеметов. Когда здание загорелось, боевикам было уже некуда деваться и пришлось спускаться.

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Курахово в ДНР, сообщили 6 января в Минобороны России. Взятие города позволит увеличить темпы освобождения республики от боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #штурм #ДНР #освобождение #ВСУ #спецоперация #Курахово
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