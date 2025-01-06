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Минобороны России раскрыло данные о потерях ВСУ в Курахово

В Курахово противник сосредоточил группировку численностью более 15 тысяч человек, включая бойцов элитных подразделений и иностранных наемников.
2025-01-06 10:11:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Украины потеряли в Курахово более 12 тысяч человек или 80% личного состава. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате мужественных и профессиональных действий наших бойцов, противник недосчитался трех тысяч единиц бронетехники, включая 40 танков и других бронемашин различной модификации.

За последние два месяца, что шли ожесточенные бои, ежедневные потери ВСУ составляли от 150 до 180 человек убитыми и ранеными.

Напомним, сегодня утром стало известно о взятии Курахово нашими войсками. Город освобожден силами подразделений группировки «Юг». Особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад.

В Курахово были сосредоточены крупные силы националистов, включая элитные формирования иностранных наемников. Всего для удержания населенного пункта киевский режим сосредоточил там группировку численностью более 15 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #ВСУ #спецоперация #Курахово
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