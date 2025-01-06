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Reuters: ХАМАС одобрило список из 34 заложников для обмена с Израилем

Однако позже в Израиле заявили, что не получали от ХАМАС никакого списка заложников.
Елизавета Кондрикова 2025-01-06 00:49:37
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, которых готово обменять в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

Уточняется, что вскоре после этой новости администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление с опровержением, в котором говорилось, что ХАМАС не предоставляло подобного списка.

«Любое соглашение о возвращении израильских заложников будет зависеть от соглашения об уходе Израиля из Газы и о постоянном прекращении огня или прекращении войны», - приводит агентство слова представителя движения.

Сообщается, что в пятницу, 3 января, в Доху прибыли израильские переговорщики для возобновления переговоров о прекращении огня при посредничестве Катара, США и Египта. Сообщается, что администрация американского президента Джо Байдена призвала ХАМАС согласиться с условиями сделки. Движение же отметило, что стремится к заключению соглашения «как можно скорее».

Напомним, ранее к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве призвал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат обратил внимание членов Совбеза ООН на гуманитарную катастрофу в регионе, вызванную действиями ЦАХАЛ, и продолжающиеся обстрелы гражданских объектов.

#Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #сделка #заложники
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