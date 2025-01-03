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Россия призвала Израиль немедленно прекратить бои в Газе

Постпред РФ при ООН Небензя подчеркнул, что блокада и обстрелы анклава со стороны ЦАХАЛ создали гуманитарную катастрофу.
Глеб Владовский 2025-01-03 21:33:05
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Россия призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия на территории сектора Газа. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат, в ходе выступления на Совете Безопасности ООН, подчеркнул, что постоянные обстрелы анклава со стороны ЦАХАЛ привели к гуманитарной катастрофе. Кроме того, происходит массовое перемещение людей, а медицинская инфраструктура в регионе разрушена.

«Мы крайне обеспокоены продолжающимися обстрелами гражданских объектов. Счет беженцам идет на миллионы, а система здравоохранения сектора практически уничтожена», - подчеркнул Небензя.

Напомним, что 7 декабря 2023 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как члены движения ХАМАС проникли на территорию Израиля и начали рать в плен гражданское население и стрелять по мирным жителям.

#в стране и мире #ООН #Израиль #сектор Газа #СБ ООН #василий небензя
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