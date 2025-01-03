Россия призвала Израиль немедленно прекратить бои в Газе

Россия призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия на территории сектора Газа. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат, в ходе выступления на Совете Безопасности ООН, подчеркнул, что постоянные обстрелы анклава со стороны ЦАХАЛ привели к гуманитарной катастрофе. Кроме того, происходит массовое перемещение людей, а медицинская инфраструктура в регионе разрушена.

«Мы крайне обеспокоены продолжающимися обстрелами гражданских объектов. Счет беженцам идет на миллионы, а система здравоохранения сектора практически уничтожена», - подчеркнул Небензя.

Напомним, что 7 декабря 2023 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как члены движения ХАМАС проникли на территорию Израиля и начали рать в плен гражданское население и стрелять по мирным жителям.