ЦАХАЛ нанес удар по боевикам ХАМАС в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе

Израильская армия ударила по боевикам ХАМАС в гуманитарной зоне на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, группировка действовала в городе Хан-Юнис. ВВС Израиля также нанесли удар по боевику палестинского радикального движения «Исламский джихад»* (*организация признана террористической и запрещена в России) в гуманитарной зоне в районе города Дейр-эль-Балах, который находится в центральной части палестинского анклава.

В ЦАХАЛ также отметили, что перед тем как нанести удар, были предприняты многочисленные шаги, чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам. Сообщается, что использовались высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и дополнительная разведывательная информация.

Ранее информационное агентство Палестины WAFA сообщило, что израильские военнослужащие за декабрь прошлого года убили 10 палестинских журналистов. Пятеро из них находились в автомобиле и вели трансляцию. В этот момент и произошла атака израильских вооруженных сил.

*«Исламский джихад» - организация признана террористической, запрещена на территории России