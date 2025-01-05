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ЦАХАЛ нанес удар по боевикам ХАМАС в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе

По данным израильской армии, перед атакой были предприняты многочисленные шаги, чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам.
Игнат Далакян 2025-01-05 22:46:06
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Израильская армия ударила по боевикам ХАМАС в гуманитарной зоне на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, группировка действовала в городе Хан-Юнис. ВВС Израиля также нанесли удар по боевику палестинского радикального движения «Исламский джихад»* (*организация признана террористической и запрещена в России) в гуманитарной зоне в районе города Дейр-эль-Балах, который находится в центральной части палестинского анклава.

В ЦАХАЛ также отметили, что перед тем как нанести удар, были предприняты многочисленные шаги, чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам. Сообщается, что использовались высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и дополнительная разведывательная информация.

Ранее информационное агентство Палестины WAFA сообщило, что израильские военнослужащие за декабрь прошлого года убили 10 палестинских журналистов. Пятеро из них находились в автомобиле и вели трансляцию. В этот момент и произошла атака израильских вооруженных сил.

*«Исламский джихад» - организация признана террористической, запрещена на территории России

#в стране и мире #Ближний Восток #сектор Газа #ЦАХАЛ #атака
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