Шесть человек получили ранения при атаке дрона ВСУ в Харьковской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

В своем телеграм-канал он написал, что в машине при этом находились четыре ребенка и двое взрослых.

«Все получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области», - сообщил Ганчев.

Сейчас за жизни пострадавших борются российские врачи.

Ранее, 4 января украинские боевики атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожской области. В результате погиб десятилетний ребенок. Его родители получили травмы различной степени тяжести. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что их отвезут на лечение в Крым.