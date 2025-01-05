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Шесть человек получили ранения при атаке дрона ВСУ в Харьковской области

В автомобиле находились четыре ребенка и двое взрослых, всех госпитализировали.
Игнат Далакян 2025-01-05 22:17:59
© Фото: @GancheVga Telegram

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

В своем телеграм-канал он написал, что в машине при этом находились четыре ребенка и двое взрослых.

«Все получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области», - сообщил Ганчев.

Сейчас за жизни пострадавших борются российские врачи.

Ранее, 4 января украинские боевики атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожской области. В результате погиб десятилетний ребенок. Его родители получили травмы различной степени тяжести. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что их отвезут на лечение в Крым.

#в стране и мире #беспилотник #дети #дрон #Харьковская область #ВСУ #атака #пострадавшие
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