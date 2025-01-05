Раненых родителей погибшего от удара дрона ВСУ мальчика отвезут в Крым

Раненых родителей погибшего в Запорожской области десятилетнего мальчика отвезут на лечение в Крым. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Уточняется, что пострадавших экстренно направят в областную клиническую больницу в Симферополь. С ними активно работают психологи.

«Сейчас мужчина и женщина находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, помощь оказывается в полном объеме. Женщине еще предстоит долгая реабилитация, серьезно пострадало зрение», - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что 4 января в Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб десятилетний ребенок. Сами родители получили травмы различной степени тяжести.