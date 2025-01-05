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Раненых родителей погибшего от удара дрона ВСУ мальчика отвезут в Крым

Уточняется, что с пострадавшими работают психологи.
Глеб Владовский 2025-01-05 20:19:31
© Фото: @BalitskyEV Telegram

Раненых родителей погибшего в Запорожской области десятилетнего мальчика отвезут на лечение в Крым. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Уточняется, что пострадавших экстренно направят в областную клиническую больницу в Симферополь. С ними активно работают психологи.

«Сейчас мужчина и женщина находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, помощь оказывается в полном объеме. Женщине еще предстоит долгая реабилитация, серьезно пострадало зрение», - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что 4 января в Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб десятилетний ребенок. Сами родители получили травмы различной степени тяжести.

#в стране и мире #Крым #Лечение #родители #запорожская область #Евгений Балицкий #дрон всу
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