В Запорожской области погиб ребенок при ударе дрона ВСУ

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб десятилетний ребеонк. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Уточняется, что боевики намеренно выбрали своей целью проезжавший в Васильевском муниципальном округе транспорт. В автомобиле ехала семья: родители и ребенок.

«Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Украинские боевики регулярно совершают теракты, выбирая в качестве целей гражданские объекты. Так, 1 января, два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.