МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Запорожской области погиб ребенок при ударе дрона ВСУ

Находившиеся в автомобиле мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести.
Глеб Владовский 2025-01-04 20:59:58
© Фото: @BalitskyEV Telegram

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб десятилетний ребеонк. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Уточняется, что боевики намеренно выбрали своей целью проезжавший в Васильевском муниципальном округе транспорт. В автомобиле ехала семья: родители и ребенок.

«Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Украинские боевики регулярно совершают теракты, выбирая в качестве целей гражданские объекты. Так, 1 января, два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.

#в стране и мире #ВСУ #запорожская область #Евгений Балицкий #Беспилотник ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 