Тело Александра Мартемьянова доставили в Донецк

Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего сегодня в результате атаки украинского беспилотника, перевезли в Донецк. Об этом сообщили в ТАСС.

«Тело Саши в морге в Донецке», - цитирует ТАСС сообщение осведомленного источника.

Ранее коллега Александра Мартемьянова, военкор «Звезды» Екатерина Габель, поделилась воспоминаниями о нем. По ее словам, журналист на боялся работать на самых опасных направлениях, и его основной целью было донести правду о том, что происходит на Донбассе.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с журналистами, который ехал по трассе Донецк - Горловка. Мартемьянов сидел спереди, при атаке беспилотника он погиб на месте. Его коллеги успели выпрыгнуть из автомобиля, после чего спрятались в лесополосе. Там они дождались военнослужащих, которые смогли оказать первую помощь.