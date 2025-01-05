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Тело Александра Мартемьянова доставили в Донецк

Журналист «Известий» Александр Мартемьянов погиб сегодня на трассе Донецк - Горловка в результате атаки украинского дрона.
Анастасия Бобылева 2025-01-05 02:10:30
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего сегодня в результате атаки украинского беспилотника, перевезли в Донецк. Об этом сообщили в ТАСС.

«Тело Саши в морге в Донецке», - цитирует ТАСС сообщение осведомленного источника.

Ранее коллега Александра Мартемьянова, военкор «Звезды» Екатерина Габель, поделилась воспоминаниями о нем. По ее словам, журналист на боялся работать на самых опасных направлениях, и его основной целью было донести правду о том, что происходит на Донбассе.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с журналистами, который ехал по трассе Донецк - Горловка. Мартемьянов сидел спереди, при атаке беспилотника он погиб на месте. Его коллеги успели выпрыгнуть из автомобиля, после чего спрятались в лесополосе. Там они дождались военнослужащих, которые смогли оказать первую помощь.

#в стране и мире #Донецк #Трагедия #Александр Мартемьянов
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