«Я сидела за ним»: журналист раскрыла подробности гибели Мартемьянова

Корреспондент «Блокнота» Изабелла Либерман, которая находилась в одной машине с российскими журналистами во время атаки дрона ВСУ на трассе Донецк-Горловка, поделилась подробностями случившегося со «Звездой».

«Ехали двумя машинами: машина Саши Мартемьянова с коллегами, и я со своим редактором, со Светой. Мы ехали именно гуманитарной миссией. Все раздали, с батюшкой посидели и поехали (обратно - Прим. ред.). Тут у Саши поломалась машина. Мы долго меняли колесо, у нас не получалось завести. В итоге мы вшестером сели в мою машину», - рассказала корреспондент.

Через некоторое время на дороге резко возникла вспышка, поделилась она. Журналисты быстро выпрыгнули из транспортного средства.

«Нас ослепило, сильно оглушило. Спрятались в лесполосе, пока не подошли военные, чтобы оказать первую медицинскую помощь», - вспоминает Либерман.

Она также рассказала, как погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

«Саша сидел на переднем пассажирском сиденье. Я сидела за ним, вот, мы вчетвером сзади сидели. Ему (Александру Мартемьянову - Прим. ред.) попало в голову. Это был РПГ-снаряд, который высадила "Баба-яга"... Саше попало в голову, ногу тоже пробило, моментальная смерть была», - рассказала корреспондент.

Напомним, корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинского дрона на трассе Донецк-Горловка. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль с российскими журналистами.