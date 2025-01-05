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Военкор «Звезды» рассказала о стремлении Мартемьянова донести правду

Журналистка Екатерина Габель вспомнила, что ее коллега Александр Мартемьянов с начала СВО работал на самых опасных направлениях - все для того, чтобы рассказать людям об истинном положении дел на Донбассе.
Анастасия Бобылева 2025-01-05 01:39:57
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Военный корреспондент «Звезды» Екатерина Габель поделилась воспоминаниями о погибшем журналисте «Известий» Александре Мартемьянове. Она рассказала, что ее коллега был настоящим профессионалом и стремился раскрыть людям глаза на правду.

«Он не боялся ездить на самые сложные и самые опасные участки фронта, для того чтобы донести правду о том, что происходит в его родном Донбассе», - вспоминает Габель.

По ее словам, Мартемьянов работал на Донбассе с 2014 года и стал свидетелем становления Донецкой Народной Республики. Затем, с самого начала СВО, начал ездить на самые опасные направления, в том числе в Мариуполь.

Как рассказала Габель, Александр Мартемьянов всегда сопереживал своим героям, и старался им помочь.

«Саша был очень светлым человеком, очень отзывчивым. Он проникался историями своих героев и помогал им по мере сил. Светлая ему память», - добавила она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал смерть Мартемьянова. Он назвал произошедшее подлым убийством и выразил свои соболезнования близким и коллегам погибшего. По словам Пушилина, материалы журналиста были смелыми и объективными, а сам он «отдал жизнь» за правду.

#журналист #Трагедия #наш эксклюзив #Александр Мартемьянов
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