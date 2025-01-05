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СК возбудил уголовное дело по факту гибели журналиста Мартемьянова

Сейчас следователи устанавливают причастных к преступлению.
Лана Иден 2025-01-05 13:22:10
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Оно возбуждено по статьям за убийство и покушение на убийство двух и более лиц, а также за умышленное повреждение имущества.

В данный момент устанавливаются причастные к преступлению. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу вечером. На трассе Донецк - Горловка украинский беспилотник ударил по машине, в которой находились журналисты.

В результате атаки Александр Мартемьянов погиб на месте. Еще четыре человека получили ранения - корреспонденты РИА Новости и сотрудники издания «Блокнот».  

Ранее «Звезда» показала последние кадры с Александром Мартемьяновым. В Горловке он вместе с коллегами снимал последствия очередных ударов по городским кварталам и развозил гуманитарную помощь.

Редакция телеканал «Звезда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего корреспондента.

#в стране и мире #СК РФ #Уголовное дело #Корреспондент #Александр Мартемьянов
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