СК возбудил уголовное дело по факту гибели журналиста Мартемьянова

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Оно возбуждено по статьям за убийство и покушение на убийство двух и более лиц, а также за умышленное повреждение имущества.
В данный момент устанавливаются причастные к преступлению. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.
Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу вечером. На трассе Донецк - Горловка украинский беспилотник ударил по машине, в которой находились журналисты.
В результате атаки Александр Мартемьянов погиб на месте. Еще четыре человека получили ранения - корреспонденты РИА Новости и сотрудники издания «Блокнот».
Ранее «Звезда» показала последние кадры с Александром Мартемьяновым. В Горловке он вместе с коллегами снимал последствия очередных ударов по городским кварталам и развозил гуманитарную помощь.
Редакция телеканал «Звезда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего корреспондента.
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