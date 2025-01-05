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Обнародованы последние кадры с погибшим журналистом «Известий»

На видео Александр Мартемьянов с коллегами прячется от вражеских дронов в магазине.
Анна Касаткина 2025-01-05 11:39:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Последние кадры с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым попали в распоряжение «Звезды». Они сняты 4 января - тем же вечером журналист трагически погиб в ДНР.

На видео Мартемьянов прячется в магазине в Горловке от налета вражеских дронов. Детектор беспилотников в его руках не перестает издавать сигналы.

Журналист погиб во время удара дрона ВСУ по автомобилю на трассе Донецк-Горловка. Машина с шестью сотрудниками СМИ отстала от колонны из-за пробитого колеса. После того, как журналисты пересели в другое авто, по нему ударил беспилотник ВСУ. Мартемьянов сидел на переднем пассажирском сиденье и получил ранение в голову. Также пострадали еще пять журналистов.

Редакция «Звезды» выражает искренние соболезнования родным и близким корреспондента.

#ДНР #Горловка #журналист #гибель #наш эксклюзив #Корреспондент #Александр Мартемьянов
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