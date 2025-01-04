Шольц в ответ на оскорбления назвал Маска троллем

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска. По его словам, в социальных сетях многие хотят привлечь к себе внимание резкими высказываниями.

«Правило такое: не кормите тролля», - сказал политик в интервью газете Stern.

По словам Олафа Шольца, необходимо сохранять хладнокровие. Он также добавил, что не намерен завоевывать расположение Илона Маска.

Напомним, ранее американский миллиардер резко высказывался в адрес канцлера ФРГ. Так, в ноябре прошлого года Илон Маск назвал Олафа Шольца глупцом после распада правящей коалиции.

Также бизнесмен неоднократно высказывался и о политической обстановке в европейской стране. По его словам, спасти ФРГ сможет только партия «Альтернатива для Германии».

Илон Маск заявлял, что Германия находится на грани экономического коллапса.