Шольц ответил Илону Маску, который назвал его глупцом

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который назвал его глупцом.

«Это делает мне честь», - заявил он в интервью телеканалу ARD.

Шольц ответил журналистам, что такое высказывание делает ему честь. Более подробно он не стал комментировать эту ситуацию.

Ранее американский миллиардер написал прокомментировал распад коалиции в бундестаге, заявив, что «Олаф — глупец». Кроме того, Илон Маск также высказался и о вице-президенте и министре экономики Германии Роберта Хабека.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт прокомментировал «Звезде» ситуацию. Он заявил, что распад правящей коалиции Германии, в которую входили Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «зеленые», является признанием властей в неспособности разрешить кризис в стране.