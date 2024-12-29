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Маск назвал политическую партию, способную спасти ФРГ от краха

Глава компаний Tesla и SpaceX заявил, что Германия находится на грани экономического коллапса.
Ян Брацкий 2024-12-29 21:39:01
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский миллиардер и член команды избранного президента США Илон Маск назвал «Альтернативу для Германии» единственной политической силой, способной спасти ФРГ. В интервью газете Welt Маск заявил, что именно «АдГ» может удержать Германию от превращения в «тень своего прежнего я».

Откровения Маска произвели эффект разорвавшейся бомбы, как в самой Германии, так и в редакции Welt. Многие сотрудники, ответственные за редакционную политику, ушли со своих постов. Между тем, американский миллиардер уверен, что ФРГ находится «на грани экономического и культурного коллапса».

«Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации. "Альтернатива для Германии" - это последняя искра надежды», - сказал Маск.

Некогда ведущая экономика еврозоны погрязла в бюрократии, открыто признает Илон Маск.

Для экономического возрождения страны, по его мнению, нужна политическая сила, способная создать благоприятную среду для процветания бизнеса без чрезмерного государственного вмешательства.

#Экономика #политика #Германия #Кризис #илон маск #АДГ
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