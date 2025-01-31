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WP: за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса

Самолет авиакомпании Republic Airways был вынужден пойти на второй круг.
Никита Матосов 2025-01-31 09:40:43
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

За день до трагедии в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого самолета. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на аудиозаписи переговоров диспетчеров.

По информации издания, самолет авиакомпании Republic Airways, летевший из города Хартфорд (штат Коннектикут) в столицу Соединенных Штатов, был вынужден прервать заход на посадку из-за появления на его пути вертолета. Экипаж принял решение уйти на второй круг, но вскоре успешно совершил посадку.

Напомним, инцидент произошел за сутки до столкновения пассажирского самолета американской авиакомпании Bombardier CRJ700 с военным вертолетом неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана. Лайнер рухнул в реку Потомак, на его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Также агентство Reuters подтвердило обнаружение черных ящиков разбившегося самолета. Специалисты из военного ведомства и Национального совета по безопасности на транспорте приступили к изучению записей бортовых самописцев обоих воздушных судов.

#Самолет #вертолет #сша #Вашингтон #авиакатастрофа
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