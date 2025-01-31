В США сообщили о найденных черных ящиках упавшего в реку самолета

В США нашли черные ящики самолета, который упал в реку Потомак. Их отправили на экспертизу, расшифровка поможет получить детальную информацию о последних минутах полета воздушного судна.

По сведениям агентства Reuters, самолеты гражданской авиации содержат два бортовых самописца - один для данных и один для голосов в кабине. При этом у вертолета, который столкнулся с пассажирским лайнером, также есть система записи, которые совместно изучат военные или представители Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

Трагедия произошла вечером 29 января по местному времени в небе над американской столицей, когда возле национального аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете было трое военных, он совершал учебный полет.