МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США сообщили о найденных черных ящиках упавшего в реку самолета

Специалисты из числа военных и Национального совета по безопасности на транспорте США также изучат и записи с бортовых самописцев вертолета, столкнувшегося с лайнером.
Дарина Криц 2025-01-31 03:34:43
© Фото: IMAGO mpi34 Globallookpress

В США нашли черные ящики самолета, который упал в реку Потомак. Их отправили на экспертизу, расшифровка поможет получить детальную информацию о последних минутах полета воздушного судна.

По сведениям агентства Reuters, самолеты гражданской авиации содержат два бортовых самописца - один для данных и один для голосов в кабине. При этом у вертолета, который столкнулся с пассажирским лайнером, также есть система записи, которые совместно изучат военные или представители Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

Трагедия произошла вечером 29 января по местному времени в небе над американской столицей, когда возле национального аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете было трое военных, он совершал учебный полет.

#в стране и мире #Самолет #вертолет #сша #Вашингтон #авиакастрофа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 