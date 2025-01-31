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Соседи подозреваемого в убийстве трех лесничих рассказали о нем

Тройное убийство произошло в Калужской области 29 января, сам преступник тоже погиб.
Владислав Кустов Анастасия Бобылева 2025-01-31 06:15:55
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Стали известны новые подробности тройного убийства в Калужской области. Местные жители и лесничие рассказали подробнее о личности подозреваемого, убившего троих сотрудников лесоохраны, и о спасении заложников.

Поодаль от места преступления - пятна крови. Два на дороге, одно на обочине. Также здесь можно увидеть сгоревший дотла автомобиль, на котором передвигались сотрудники лесоохраны. Следователям еще предстоит восстановить полную картину происходившего - сгорела ли машина на месте, или преступник отогнал ее прежде, чем поджечь, и произошло ли это после того, как он застрелил трех человек и взял в заложники еще двоих - сына директора лесничества и инженера-женщину. Он увел их в свой дом и удерживал там.

В самой деревне Усохи только три жилых дома. Их обитатели о подозреваемом отзываются положительно, хоть и нехотя.

«Если вы посмотрите на его руки - это убитые в труде руки», - прокомментировала одна из жительниц.

 У дома, где жил подозреваемый, нет забора, однако есть будка и табличка «Осторожно, собака». Рядом стоят два трактора. Судя по всему, житель деревни охранял свою территорию и активно занимался делом.

«Человек, который совершил убийство, сам ранее работал в лестничестве. Был адекватный нормальный человек. Не знаю, что случилось, что за конфликты произошли», - рассказал бывший сотрудник лесоохраны Максим Кушнир.

Кушнир приехал на место, чтобы эвакуировать сожженную машину. Факт знакомства подозреваемого с погибшим замначальника Агеевым подтверждает и директор лесничества Сергей Ивчин.

«В 2005 году именно в том же лесничестве он работал, с заместителем Агеевым он был знаком. Что сподвигло человека - даже предположить не можем», - поделился он.

Сейчас оба освобожденных заложника находятся дома. Их уже опросили следователи, но сами они еще переживают шок и пока общаться о произошедшем отказываются.

Ранее стало известно об убийстве лесничих в Калужской области. Трех жертв преступник застрелил, еще двух захватил в заложники, а после сжег их автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов освободили заложников, а самого злоумышленника обнаружили без признаков жизни.

#в стране и мире #Калужская область #убийство
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