СК показал видео с места убийства лесничих в Калужской области

Опубликовано видео с места убийства трех мужчин под Калугой. Кадрами поделился Следственный комитет по Калужской области.

На них можно заметить сгоревший автомобиль лесничих, а также лежащие на земле гильзы. Видно, как на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее стало известно об убийстве трех лесничих в Калужской области. Они погибли при попытке задержать мужчину, который занимался незаконной рубкой леса. По данным следователей, преступник застрелил трех человек, еще двух захватил в заложники. После этого он сжег их автомобиль.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов освободили заложников. Самого злоумышленника обнаружили без признаков жизни.