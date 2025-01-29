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СК показал видео с места убийства лесничих в Калужской области

На кадрах можно заметить сгоревший автомобиль лесничих и лежащие на земле гильзы.
Игнат Далакян 2025-01-29 18:04:50
© Фото: susk40, Telegram © Видео: susk40, Telegram

Опубликовано видео с места убийства трех мужчин под Калугой. Кадрами поделился Следственный комитет по Калужской области.

На них можно заметить сгоревший автомобиль лесничих, а также лежащие на земле гильзы. Видно, как на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее стало известно об убийстве трех лесничих в Калужской области. Они погибли при попытке задержать мужчину, который занимался незаконной рубкой леса. По данным следователей, преступник застрелил трех человек, еще двух захватил в заложники. После этого он сжег их автомобиль.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов освободили заложников. Самого злоумышленника обнаружили без признаков жизни.

#Калужская область #убийство #Трагедия #черный дровосек #лесничие #дровосек
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