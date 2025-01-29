«Черный» дровосек убил трех сотрудников лесоохраны под Калугой

В Калужской области трое лесничих погибли при попытке задержать россиянина за незаконную рубку леса. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов успешно освободили заложников. Угрозы их здоровью нет.

Уточняется, что ранее судимый злоумышленник погиб. Сейчас следствие работает на месте трагедии.