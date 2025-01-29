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«Черный» дровосек убил трех сотрудников лесоохраны под Калугой

Ранее судимый правонарушитель также захватил двух заложников.
Глеб Владовский 2025-01-29 15:12:30
© Фото: Ottfried Schreiter, imageBROKER.com, Globallookpress

В Калужской области трое лесничих погибли при попытке задержать россиянина за незаконную рубку леса. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов успешно освободили заложников. Угрозы их здоровью нет.

Уточняется, что ранее судимый злоумышленник погиб. Сейчас следствие работает на месте трагедии.

#Калужская область #заложники #Владислав Шапша #вырубка леса #черный дровосек
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