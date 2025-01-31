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Ученые предложили применять водоросли для переработки мазута на Кубани

Сначала российские ученые предложили делать брикеты из водорослей, впитавших мазут, но потом поняли, что те его переработают.
Дарина Криц Николай Аксенов 2025-01-31 05:44:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На помощь в борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, в частности, мазута, могут прийти и растения. В Мурманске российские ученые предложили заселять пострадавшие акватории особыми водорослями. В воде эти ламинарии перерабатывают нефтепродукты почти также, как деревья поглощают углекислый газ.

«Самый главный вопрос - а что потом что делать с этими водорослями. Они набрали нефти, а что с ними делать-то? И мы сначала не знали. Сначала была идея, может быть брикеты из них делать, но от этого очень копоти много. А потом выяснилось, что ничего делать не надо - они сами все перерабатывают», - пояснил Григорий Воскобойников, заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН (ММБИ РАН).

В море специалисты МЧС при содействии Минобороны продолжают мониторинг мазутных очагов. С воздуха вертолетами и дронами обследовано около шести тысяч квадратных километров. Новых пятен не обнаружили, но борьба с прежними в самом разгаре.

Вместе с этим корму танкера «Волгонефть-239» готовятся отправить на переработку металла, для чего на мысе Панагия укрепляют техническую дорогу для спецмашин. Строительные бригады уже разбирают внутренние помещения корабля - обшивку, мебель и оборудование, все это выносят вручную и отправляют на берег грузовиками. Дальше к работе приступит тяжелая техника. Демонтаж корпуса может занять несколько месяцев.

#в стране и мире #Краснодарский край #Черное море #разлив нефтепродуктов #мазут #танкер "Волгонефть-239"
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