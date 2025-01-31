Ученые предложили применять водоросли для переработки мазута на Кубани

На помощь в борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, в частности, мазута, могут прийти и растения. В Мурманске российские ученые предложили заселять пострадавшие акватории особыми водорослями. В воде эти ламинарии перерабатывают нефтепродукты почти также, как деревья поглощают углекислый газ.

«Самый главный вопрос - а что потом что делать с этими водорослями. Они набрали нефти, а что с ними делать-то? И мы сначала не знали. Сначала была идея, может быть брикеты из них делать, но от этого очень копоти много. А потом выяснилось, что ничего делать не надо - они сами все перерабатывают», - пояснил Григорий Воскобойников, заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН (ММБИ РАН).

В море специалисты МЧС при содействии Минобороны продолжают мониторинг мазутных очагов. С воздуха вертолетами и дронами обследовано около шести тысяч квадратных километров. Новых пятен не обнаружили, но борьба с прежними в самом разгаре.

Вместе с этим корму танкера «Волгонефть-239» готовятся отправить на переработку металла, для чего на мысе Панагия укрепляют техническую дорогу для спецмашин. Строительные бригады уже разбирают внутренние помещения корабля - обшивку, мебель и оборудование, все это выносят вручную и отправляют на берег грузовиками. Дальше к работе приступит тяжелая техника. Демонтаж корпуса может занять несколько месяцев.