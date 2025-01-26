Спасатели обследовали корму «Волгонефти-212» на глубине 15 метров

Спасатели МЧС России обследовали корму затонувшего танкера «Волгонефть-212» на глубине 15 метров и ниже. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

По их данным, утечек мазута из корпуса не обнаружено. Грунт вокруг судна чистый, маслянистых пятен нет.

В оперштабе отметили, что продолжается регулярный мониторинг затонувших частей танкеров.

День назад, 25 января, специалисты обследовали корму «Волгонефть-212». Состояние танкера проверяли с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

Корма «Волгонефть-212» находится в 11 километрах от береговой линии. Фрагменты корпуса лежат на глубине 20 метров.

Ранее сообщалось, что из танкера «Волгонефть-239» завершили откачку мазута. Сейчас специалисты работают над проектом по утилизации кормовой части судна, демонтаж которой планируют завершить до 31 марта.