Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию украинских националистов в приграничном районе Курской области. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что были уничтожены личный состав и замаскированная бронированная техника боевиков. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После удара летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. Все самолеты успешно вернулись на аэродром.

Напомним, ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию боевиков в Курской области. Летчики нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ, обеспечивая поддержку сухопутным подразделениям.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.