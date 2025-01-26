МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-25 сожгли замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Летчики сорвали ротацию боевиков в приграничном районе.
2025-01-26 08:59:29
© Фото: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию украинских националистов в приграничном районе Курской области. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что были уничтожены личный состав и замаскированная бронированная техника боевиков. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После удара летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. Все самолеты успешно вернулись на аэродром.

Напомним, ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию боевиков в Курской области. Летчики нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ, обеспечивая поддержку сухопутным подразделениям.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Су-25 #Курская область #спецоперация #МО РФ #ротация #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 