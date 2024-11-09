Захарова рассказала о единственном кандидате на пост посла РФ в США

В МИД РФ ответили на вопрос о том, известны ли какие-либо кандидатуры на пост посла РФ в США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что есть лишь один кандидат на эту должность.

Она добавила, что МИД не комментирует назначение послов, так как «это прерогатива президента Российской Федерации». По словам Захаровой, процесс оформления кандидатуры уже начался.

«Действительно, процесс (оформления) уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления», - передает ее сообщение РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу. Президент РФ Владимир Путин освободил его от обязанностей, которые он исполнял с 2017 года.