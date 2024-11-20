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В Кремле определились с кандидатом на пост посла РФ в США

Имя нового посла сообщат после завершения всех необходимых процедур.
Алексей Курильченко 2024-11-20 12:20:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин уже определил кандидата на должность посла России в США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кандидатура действительно выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры - по утверждению кандидатуры, по подготовке указа и так далее. Как только все процедуры будут закончены, мы сообщим, кто это», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что ранее должность посла РФ в США занимал Анатолий Антонов. Он работал в Штатах с 2017 по 2024 год, до этого выступал в качестве заместителя министра иностранных дел РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на должность посла есть только один кандидат.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #Посол РФ
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