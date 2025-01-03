Западные политики не исключают скорый обвал обороны ВСУ. Об этом сегодня со ссылкой на поступающие данные рассказали в Службе внешней разведки Российской Федерации.

«В западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских вооруженных сил», - заявили в СВР РФ.

Напомним, в декабре прошлого года российский президент Владимир Путин заявлял, что ВС РФ полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне специальной операции.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что боевой потенциал противника подорван. Сейчас наши войска по 30 квадратных километров в сутки.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что боевой потенциал противника подорван. Сейчас наши войска продвигаются по 30 квадратных километров в сутки.