МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СВР: на Западе не исключают скорый обвал украинской обороны

Западные политэлиты отмечают снижение способности ВСУ противостоять натиску российских военных.
Сергей Лебедев 2025-01-03 10:49:29
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Западные политики не исключают скорый обвал обороны ВСУ. Об этом сегодня со ссылкой на поступающие данные рассказали в Службе внешней разведки Российской Федерации.

«В западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских вооруженных сил», - заявили в СВР РФ.

Напомним, в декабре прошлого года российский президент Владимир Путин заявлял, что ВС РФ полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне специальной операции.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что боевой потенциал противника подорван. Сейчас наши войска по 30 квадратных километров в сутки.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что боевой потенциал противника подорван. Сейчас наши войска продвигаются по 30 квадратных километров в сутки.

#Россия #Украина #Киев #ВСУ #свр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 