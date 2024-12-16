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Белоусов: ВС РФ продвигаются по 30 квадратных километров за сутки

Всего же за 2024 год, отметил Андрей Белоусов, освобождено 4 500 квадратных километров территории.
2024-12-16 13:51:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы России в зоне спецоперации сейчас продвигаются в среднем по 30 квадратных километров в сутки.

«Вооруженные силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров», - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По словам главы российского оборонного ведомства, в результате действий ВС РФ украинская сторона вынуждена перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Белоусов заявил, что укомплектованность подразделений противника на переднем крае не превышает 50%.

Также на заседании выступил президент РФ Владимир Путин. В расширенном заседании коллегии Минобороны глава государства предыдущий раз принимал участие в декабре 2023 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Белоусов #Продвижение #СВО
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