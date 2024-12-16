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Путин: на линии боевого соприкосновения происходит перелом

Глава государства отметил, что ВС РФ полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне спецоперации.
2024-12-16 15:52:04
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Российской Федерации полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне специальной операции. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Происходит то, о чем я сказал, о чем министр говорил. На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения», - отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российская армия сейчас прочно владеет стратегической инициативной на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, в текущем году наши войска взяли под контроль 189 населенных пунктов.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов добавил, что ВС РФ в зоне спецоперации сейчас продвигаются в среднем по 30 квадратных километров в сутки. Боевой потенциал противника, отметил глава ведомства, подорван.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #армия #РФ #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #инициатива #СВО
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