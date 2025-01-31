Власти США затруднились назвать причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Американские власти не могут назвать точные причины произошедшей в Вашингтоне трагедии с самолетом. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США Тодд Инмен сообщил, что у них нет достаточного количества фактов, чтобы сделать однозначный вывод.

«Мы не располагаем достаточным количеством фактов, чтобы подтвердить или исключить человеческий фактор, механические факторы», - заявил он во время пресс-конференции.

Тодд Инмен добавил, что причиной авиакатастрофы занимается расследует НСБТ, для выяснения всех обстоятельств потребуется время.

Напомним, около десяти часов вечера 29 января (утро 30 января по московскому времени) возле национального аэропорта имени Рональда Рейгана в столице США Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. Обломки самолета упали в реку Потомак.

В самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в итоге по меньшей мере 18 человек погибли, среди них тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова.