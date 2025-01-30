CBS: тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал самолет

В Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с вертолетом пассажирский самолет, из реки достали тела 18 погибших. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

«Выживших среди них пока не обнаружили», - говорится в сообщении.

Поиск выживших осложнен погодой. CNN отмечает, что температура воды всего +1,6 градуса, что могло вызвать шок у тех, кто оказался за бортом.

Напомним, военный вертолет Black Hawk выполнял тренировочный полет, сам пассажирский самолет Bombardier CRJ700 развалился на части при падении.