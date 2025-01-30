Представители российской школы фигурного катания могли быть на борту разбившегося в США лайнера

Спортивный агент Ари Закарян сообщил «Матч ТВ», что на борту пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания. По данным CBS, самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и потерпел крушение неподалеку от Вашингтона. Белый дом подтвердил, что в инциденте участвовал военный вертолет. После столкновения с вертолетом пассажирский самолет упал в реку Потомак.

«Пока узнаём, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», - сказал Закарян «Матч ТВ».

На борту самолёта было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На месте идет поисково спасательная операция, в которой участвуют катера и водолазы. По данным СМИ, уже найдено 19 жертв.