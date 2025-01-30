МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Представители российской школы фигурного катания могли быть на борту разбившегося в США лайнера

Предположительно, там могли находиться фигуристы.
Никита Матосов 2025-01-30 10:00:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Спортивный агент Ари Закарян сообщил «Матч ТВ», что на борту пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания. По данным CBS, самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и потерпел крушение неподалеку от Вашингтона. Белый дом подтвердил, что в инциденте участвовал военный вертолет. После столкновения с вертолетом пассажирский самолет упал в реку Потомак.

«Пока узнаём, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», - сказал Закарян «Матч ТВ».

На борту самолёта было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На месте идет поисково спасательная операция, в которой участвуют катера и водолазы. По данным СМИ, уже найдено 19 жертв.

#сша #Вашингтон #авиакатастрофа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 