Россиянам назвали максимальный размер пособия по безработице с февраля

В России с 1 февраля текущего года на 9,5% проиндексируют пособие по безработице. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Максимальный размер пособия составит более 15 тысяч рублей», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что безработица в России находится на низком уровне. Данный показатель в том числе снижается среди молодежи, отметил глава государства.

Кроме того, сообщалось, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран-членов «Большой двадцатки». Такие данные приводил Росстат.