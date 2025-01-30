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Россиянам назвали максимальный размер пособия по безработице с февраля

Выплаты со следующего месяца проиндексируют на 9,5%.
Сергей Лебедев 2025-01-30 08:39:09
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России с 1 февраля текущего года на 9,5% проиндексируют пособие по безработице. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Максимальный размер пособия составит более 15 тысяч рублей», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что безработица в России находится на низком уровне. Данный показатель в том числе снижается среди молодежи, отметил глава государства.

Кроме того, сообщалось, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран-членов «Большой двадцатки». Такие данные приводил Росстат.

#Россия #Экономика #в стране и мире #безработица #индексация #пособие
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