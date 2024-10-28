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Путин: безработица в РФ третий месяц находится на рекордно низком уровне

Среди молодежи до 25 лет этот показатель также упал более чем на 1%.
Карина Тазетдинова 2024-10-28 14:29:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в РФ уже третий месяц находится на рекордно низком уровне. На данный момент она составляет 2,4%.

«Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне», - подчеркнул российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам.

В частности, безработица снизилась среди молодежи до 25 лет. Показатель упал более чем на 1%, сейчас он составляет около 9%, отметил глава государства.

Путин резюмировал и другие успехи экономики РФ, например, ее рост, несмотря на проблемы, с которыми она сталкивается. В частности, сохраняются сложности из-за санкций, дефицита кадров, логистики, структурных ограничений.

#Россия #Экономика #санкции #Владимир Путин #Президент
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