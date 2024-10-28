Путин: безработица в РФ третий месяц находится на рекордно низком уровне

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в РФ уже третий месяц находится на рекордно низком уровне. На данный момент она составляет 2,4%.

«Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне», - подчеркнул российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам.

В частности, безработица снизилась среди молодежи до 25 лет. Показатель упал более чем на 1%, сейчас он составляет около 9%, отметил глава государства.

Путин резюмировал и другие успехи экономики РФ, например, ее рост, несмотря на проблемы, с которыми она сталкивается. В частности, сохраняются сложности из-за санкций, дефицита кадров, логистики, структурных ограничений.