Самый низкий уровень безработицы среди стран G20 обнаружили в РФ

В сентябре 2024 года Россия имела самый низкий уровень безработицы среди стран-членов «Большой двадцатки». Соответствующие данные опубликовали в Росстате.

Уточняется, что в сентябре 2024 года четыре месяца подряд показатель составлял 2,4%, что является историческим минимумом. Для сравнения: в Южной Корее доля безработных в третьем квартале составила 2,5%, а в Мексике - 2,9%.

У остальных стран «Большой двадцатки» показатель безработицы составляет не менее 3%. Однако в ЮАР доля безработных на протяжении четырех лет не опускается ниже 30%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что безработица в России находится на рекордно низком уровне.