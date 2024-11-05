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Самый низкий уровень безработицы среди стран G20 обнаружили в РФ

По данным Росстата, в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%.
Глеб Владовский 2024-11-05 05:32:59
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

В сентябре 2024 года Россия имела самый низкий уровень безработицы среди стран-членов «Большой двадцатки». Соответствующие данные опубликовали в Росстате.

Уточняется, что в сентябре 2024 года четыре месяца подряд показатель составлял 2,4%, что является историческим минимумом. Для сравнения: в Южной Корее доля безработных в третьем квартале составила 2,5%, а в Мексике - 2,9%.

У остальных стран «Большой двадцатки» показатель безработицы составляет не менее 3%. Однако в ЮАР доля безработных на протяжении четырех лет не опускается ниже 30%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что безработица в России находится на рекордно низком уровне. 

#Россия #в стране и мире #G20 #уровень безработицы
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